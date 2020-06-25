На США идёт крупнейшее за 50 лет облако пыли

Огромное пылевое облако из африканской пустыни Сахара грозит накрыть юго-восточную часть США в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Массивный пылевой поток преодолевает Атлантический океан, специалисты называют его самым большим и густым за последние 50 лет. Шлейф пыли достиг Карибского моря, 22 июня густая дымка возникла над Пуэрто-Рико, Антигуа и другими островами.

Предположительно, пылевой вихрь угрожает Техасу, Луизиане и другим штатам на юго-востоке страны.

Пыль опасна тем, что ухудшает состояние людей с астмой и другими респираторными заболеваниями, а также снижает видимость. Перегруженная из-за эпидемии коронавируса американская система здравоохранения может испытать ещё большее давление в связи с воздействием на людей запылённого воздуха.