Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юго-восток США идёт крупнейшее за 50 лет облако пыли 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
На США идёт крупнейшее за 50 лет облако пыли
Фото: Twitter
Огромное пылевое облако из африканской пустыни Сахара грозит накрыть юго-восточную часть США в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Массивный пылевой поток преодолевает Атлантический океан, специалисты называют его самым большим и густым за последние 50 лет. Шлейф пыли достиг Карибского моря, 22 июня густая дымка возникла над Пуэрто-Рико, Антигуа и другими островами.
Предположительно, пылевой вихрь угрожает Техасу, Луизиане и другим штатам на юго-востоке страны.
Пыль опасна тем, что ухудшает состояние людей с астмой и другими респираторными заболеваниями, а также снижает видимость. Перегруженная из-за эпидемии коронавируса американская система здравоохранения может испытать ещё большее давление в связи с воздействием на людей запылённого воздуха.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
ИА Regnum: последние новости
Националистов используют для разрушения Украины — депутат Рады Националистов используют для разрушения Украины — депутат Рады В посольстве Украины обвинили сербского политика во «вмешательстве» В посольстве Украины обвинили сербского политика во «вмешательстве» Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
В мире , телеканал NBC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Потерявшую туфлю участницу парада наградят
Потерявшую туфлю участницу парада наградят
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение