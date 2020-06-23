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У Майкла Калви нашли онкологию 

BFM.RU и ещё 8 1 час назад
У Майкла Калви нашли онкологию
Фото: ТАСС
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви нашли онкологическое заболевание. Об этом сообщает РБК.
Издание ссылается на защиту бизнесмена. 23 июня Первый апелляционный суд рассматривает апелляцию на содержание Калви под домашним арестом. Адвокаты попросили учесть информацию об онкологии.
Как отметил адвокат Тимофей Гриднев, защита предоставляла справки о состоянии здоровья предпринимателя на прошлом заседании, и он попросил судью обратить на них внимание.
Дело завели 13 февраля 2019 года. Фигурантов обвиняют в хищении 2 млрд 545 млн рублей у банка «Восточный». Нескольких из них Мосгорсуд перевел под домашний арест.
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В мире , Криминал , Тимофей Гриднев , Майкл Калви , Мосгорсуд
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