У Майкла Калви нашли онкологию 

Все новости на карте

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви нашли онкологическое заболевание. Об этом сообщает РБК.

Издание ссылается на защиту бизнесмена. 23 июня Первый апелляционный суд рассматривает апелляцию на содержание Калви под домашним арестом. Адвокаты попросили учесть информацию об онкологии.

Как отметил адвокат Тимофей Гриднев , защита предоставляла справки о состоянии здоровья предпринимателя на прошлом заседании, и он попросил судью обратить на них внимание.