Украина предстанет перед судом по делу МН17 

Незакрытие Украиной воздушного пространства в день крушения малазийского «Боинга» в Донбассе будет расследовано. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

В ходе сегодняшних судебных слушаний он заявил, что недавно правительство Нидерландов согласилось расследовать незакрытие Украиной воздушного пространства в день крушения «Боинга» в Донбассе. Согласно планам правительства, расследование может занять четыре-шесть месяцев.