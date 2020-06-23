Украина предстанет перед судом по делу МН17 

Незакрытие Украиной воздушного пространства в день крушения малазийского «Боинга» в Донбассе будет расследовано. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
В марте в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. Обвиняемыми по делу проходят украинец Леонид Харченко и россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Харченко, Стрелкова и Дубинского судят заочно, а интересы Пулатова представляет группа из одного российского адвоката и двух нидерландских. Ван Эйк — один из них.
В ходе сегодняшних судебных слушаний он заявил, что недавно правительство Нидерландов согласилось расследовать незакрытие Украиной воздушного пространства в день крушения «Боинга» в Донбассе. Согласно планам правительства, расследование может занять четыре-шесть месяцев.
«Если незакрытие воздушного пространства было сделано по военно-стратегическим мотивам, более правдоподобной может стать версия, согласно которой в зоне конфликта был военный самолет», — добавил юрист.