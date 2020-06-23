Бывший президент Киргизии приговорен к 11 годам тюрьмы 

«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы», — пояснил он.

По данным «Интерфакс», суд также принял решение лишить Атамбаева государственных наград и конфисковать его имущество.

«Рамблер» писал, что Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года он был задержан. Задержание сопровождалось штурмом резиденции политика, в ходе которого погиб сотрудник спецназа.