Бывший президент Киргизии приговорен к 11 годам тюрьмы 

Суд признал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом ТАСС заявил его адвокат Сергей Слесарев.
«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы», — пояснил он.
По данным «Интерфакс», суд также принял решение лишить Атамбаева государственных наград и конфисковать его имущество.
«Рамблер» писал, что Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года он был задержан. Задержание сопровождалось штурмом резиденции политика, в ходе которого погиб сотрудник спецназа.