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Как сообщал «Рамблер», смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе привела к массовым акциям протеста в США против расизма и погромам.

При этом, по данным The Washington Post, по стране прокатилась серия самоубийств афроамериканцев, которые ряд политиков, активистов, членов семей скончавшихся и пользователей социальных сетей сочли линчеванием.

По мнению сенатора Клинцевича, произошедшее — вовсе не самоубийства, а публичные казни.

«Я как политик, как человек, как историк абсолютно убежден, что это не самоубийство. Что это умышленно сделали и показали. Я не исключаю, что это все сделано искусственно — как в одном процессе, так называемой тотальной спекуляции над этой темой для политической конъектуры, направленной против Трампа (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.), так и здесь, с точки зрения ситуации, которая проявилась таким образом», — уверен он.

Политик напомнил, что чернокожие в США совершают более половины всех преступлений и «находятся на дне, нравится им это или нет».