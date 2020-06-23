Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Суд Линча»: в РФ объяснили самоубийства афроамериканцев 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Череда смертей чернокожих в США — это не самоубийства, а показательные казни. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Как сообщал «Рамблер», смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе привела к массовым акциям протеста в США против расизма и погромам.
При этом, по данным The Washington Post, по стране прокатилась серия самоубийств афроамериканцев, которые ряд политиков, активистов, членов семей скончавшихся и пользователей социальных сетей сочли линчеванием.
По мнению сенатора Клинцевича, произошедшее — вовсе не самоубийства, а публичные казни.
«Я как политик, как человек, как историк абсолютно убежден, что это не самоубийство. Что это умышленно сделали и показали. Я не исключаю, что это все сделано искусственно — как в одном процессе, так называемой тотальной спекуляции над этой темой для политической конъектуры, направленной против Трампа (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.), так и здесь, с точки зрения ситуации, которая проявилась таким образом», — уверен он.
Политик напомнил, что чернокожие в США совершают более половины всех преступлений и «находятся на дне, нравится им это или нет».
«Разбалансировано всё. Это однозначно Суд Линча», — подчеркнул Клинцевич, высказав мнение, что ситуация будет обостряться и чем все закончится — трудно представить.
Комментарии 348
В мире , Видео , Политика , США , Франц Клинцевич , Дональд Трамп , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Washington Post , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напавший на полицейских оказался кандидатом в шахиды
Напавший на полицейских оказался кандидатом в шахиды
Зонд New Horizons посмотрел на звезды с другой стороны
Зонд New Horizons посмотрел на звезды с другой стороны
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США
Дело стрелка Шамсутдинова засекретили
Дело стрелка Шамсутдинова засекретили
Видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
00:59
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
Происшествия Новости Москвы
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение