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В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
Самый активный действующий вулкан в Индонезии называется Мерапи. Он расположен на острове Ява. Его высота составляет 2914 метров. За последние сутки он извергался уже дважды. Второй раз вулкан выбросил столб пепла и дыма высотой 6 километров. Мелкие извержения вулкана Мерапи фиксируются в среднем 2 раза в год. Крупные — раз в 7 лет. Одно из самых сильных извержений Мерапи было зафиксировано в 1673 году. Тогда было уничтожено несколько городов и деревень, находившихся у подножия вулкана. В 2010 году из-за Мерапи погибло 353 человека, попавших в пирокластический поток вулкана.
В мире , Видео , Индонезия , Ява
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