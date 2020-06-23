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Трамп обвинил Обаму в госизмене 

Lenta.ru 47 минут назад
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в государственной измене в беседе с CBN News.
По словам главы Белого дома, за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка. «Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказалось, я был прав», — заявил Трамп.
В мае Обама обвинил руководство США в безрассудстве. По его словам, пандемия коронавируса опровергла представление о том, будто многие руководители осознают, что они делают. В частности, бывший президент осудил такие принципы американских политиков, как сиюминутная выгода и безразличие к тем, кто этого не разделяет. На критику Трамп ответил, что Обама был «некомпетентным президентом».
В апреле сообщалось, что Обама публично поддержит избирательную кампанию своего бывшего вице-президента Джо Байдена, который считается главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах.
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В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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