Какой праздник 23 июня 

Во вторник, 23 июня, отмечаются День государственной службы ООН, Международный олимпийский день и День Балалайки. В этот день родилась поэтесса Анна Ахматова и скончался художник Виктор Васнецов.
Накануне, 22 июня, как писал «Рамблер», в годовщину начала Великой Отечественной войны, отмечался День памяти и скорби в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане.
В народном календаре славян 23 июня (по старому стилю) — Тимофей. В этот день ждали различных знамений.
23 июня в Испании жертвой корриды стал первый матадор (1771 год), в Бельгии запатентовали саксофон (1846), в США завершилась Гражданская война (1865), в Париже основали Международный олимпийский комитет (1894), первые Герои Советского Союза получили награды в Кремле (1934), состоялась премьера фильма «Форрест Гамп» (1994), в мире впервые пересадили клетки человеческого мозга (1998), британцы проголосовали за выход из Евросоюза (2016).
23 июня родились первая жена Наполеона Бонапарта Жозефина (1763 год), поэтесса Анна Ахматова (1889), английский математик Алан Тьюринг (1912), журналист Александр Любимов (1962), певец Валерий Меладзе (1965), французский футболист и тренер Зинедин Зидан (1972).
23 июня скончались французская гадалка Мария Ленорман (1843 год), художники Карл Брюллов (1852) и Виктор Васнецов (1926), писатель и музыкант Борис Виан (1959), исполнитель роли лейтенанта Коломбо Питер Фальк (2011).