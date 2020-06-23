Какой праздник 23 июня 

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Накануне, 22 июня, как писал «Рамблер», в годовщину начала Великой Отечественной войны, отмечался День памяти и скорби в России Белоруссии , на Украине и в Казахстане

В народном календаре славян 23 июня (по старому стилю) — Тимофей. В этот день ждали различных знамений.