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В Белом доме разъяснили позицию Трампа по Венесуэле 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Белом доме разъяснили позицию Трампа по Венесуэле
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп по-прежнему признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо президентом страны, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Ранее Трамп заявил, что ему не то чтобы нравилась идея признания Гуаидо президентом, добавив, что мог бы "жить и без этого", но согласился, так как у него не было возражений. Кроме того, он сказал, что "мог бы подумать о встрече" с лидеров Венесуэлы Николасом Мадуро, но сейчас отклонил подобные предложения, добавив позже, что темой встречи мог быть только "мирный уход" Мадуро.
"Ничего не изменилось. Он продолжает признавать Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы", — сказала Макинани.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , Дональд Трамп , Администрация США , Венесуэла
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