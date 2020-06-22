Умер режиссер «Телефонной будки»

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Умер режиссер фильмов «Телефонная будка» и «Роковое число 23» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Умер американский режиссер Джоэл Шумахер. Об этом сообщает издание Variety.
Создатель фильмов «Телефонная будка» и «Роковое число 23» скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Уточняется, что последний год своей жизни он боролся с онкологическим заболеванием.
Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года. Он начал свою работу в кино в качестве художника по костюмам, а позднее начал писать сценарии. Его режиссерский дебют состоялся в 1991 году — тогда вышла картина «Невероятно усохшая женщина» с Лили Томлин в главной роли.
Среди других известных работ кинематографиста — «Призрак оперы», «Бэтмен и Робин», «Время убивать», «Бэтмен навсегда», «С меня хватит!», «Плохая компания», «Страна тигров», «Умереть молодым». Кроме того, Шумахер выступал в качестве режиссера популярного сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли.
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В мире , Видео , Другое , Джоэл Шумахер , Кевин Спейси , Нью-Йорк
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