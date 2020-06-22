Умер режиссер «Телефонной будки»

Умер американский режиссер Джоэл Шумахер . Об этом сообщает издание Variety.

Создатель фильмов «Телефонная будка» и «Роковое число 23» скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Уточняется, что последний год своей жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года. Он начал свою работу в кино в качестве художника по костюмам, а позднее начал писать сценарии. Его режиссерский дебют состоялся в 1991 году — тогда вышла картина «Невероятно усохшая женщина» с Лили Томлин в главной роли.