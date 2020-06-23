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«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут» 

Алиса Селезнёва и ещё 6 1 час назад
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
Фото: РИА Новости
По словам экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко, оборонительная стена на границе с Россией не вызывает ничего, кроме смеха. Об этом он заявил в эфире канала «112 Украина».
«Рамблер» писал, что построить «Стену» на границе с Россией в 2014 году предложил экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк. Проект предусматривал сооружение оборонительных сооружений.
Червоненко отметил, что лично видел этот объект, когда поехал на охоту.
«Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут. И мы ржали, просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей знает», — подчеркнул бывший министр.
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В мире , Украина , Строительство , Продлить жизнь , Арсений Яценюк , Правительство Украины
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