«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут» 

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По словам экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко, оборонительная стена на границе с Россией не вызывает ничего, кроме смеха. Об этом он заявил в эфире канала «112 Украина».

Червоненко отметил, что лично видел этот объект, когда поехал на охоту.