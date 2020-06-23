В США заговорили о волне линчевания афроамериканцев 

США может происходить новая волна линчевания. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

На протяжении последних недель, как сообщал «Рамблер», в США проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

27 мая в парке в городе Портленде, штат Орегон, 31-летняя бездомная трансгендерная афроамериканка Тити Галли была найдена повешенной на дереве. 31 мая афроамериканец Малькольм Харш был найден повешенным на дереве в городе Викторвилле, штат Калифорния.

9 июня 27-летний афроамериканец Доминик Александр был найден повешенным на дереве в городе Нью-Йорке. 10 июня афроамериканец Роберт Фуллер был найден повешенным на дереве в городе Палмдейле, Калифорния. 17 июня 17-летний афроамериканец был найден повешенным на дереве в городе Хьюстоне, штат Техас.

Власти признали каждый из этих случаев самоубийством, однако ряд политиков, активистов, членов семей скончавшихся и пользователей социальных сетей усомнились в этом.

По их мнению, речь может идти о линчевании — когда эта практика была распространена в США широко, убийства также всегда признавались суицидами. Кроме того, сомневающиеся указывают на статистику, согласно которой, самоубийства среди афроамериканцев происходят на 60% реже, чем среди белых американцев.