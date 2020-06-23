Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США заговорили о волне линчевания афроамериканцев 

Артём Кульша и ещё 1 2 часа назад
В США заговорили о волне линчевания афроамериканцев
Фото: Reuters
В США может происходить новая волна линчевания. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
На протяжении последних недель, как сообщал «Рамблер», в США проходят массовые акции протеста против расизма и произвола полиции. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
27 мая в парке в городе Портленде, штат Орегон, 31-летняя бездомная трансгендерная афроамериканка Тити Галли была найдена повешенной на дереве. 31 мая афроамериканец Малькольм Харш был найден повешенным на дереве в городе Викторвилле, штат Калифорния.
9 июня 27-летний афроамериканец Доминик Александр был найден повешенным на дереве в городе Нью-Йорке. 10 июня афроамериканец Роберт Фуллер был найден повешенным на дереве в городе Палмдейле, Калифорния. 17 июня 17-летний афроамериканец был найден повешенным на дереве в городе Хьюстоне, штат Техас.
Власти признали каждый из этих случаев самоубийством, однако ряд политиков, активистов, членов семей скончавшихся и пользователей социальных сетей усомнились в этом.
По их мнению, речь может идти о линчевании — когда эта практика была распространена в США широко, убийства также всегда признавались суицидами. Кроме того, сомневающиеся указывают на статистику, согласно которой, самоубийства среди афроамериканцев происходят на 60% реже, чем среди белых американцев.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Комментарии
В мире , Массовые беспорядки , Роберт Фуллер , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
00:59
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
Происшествия Новости Москвы
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение