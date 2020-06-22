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Глава ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий 

Газета.Ru 49 минут назад
Глава ВОЗ рассказал о последствиях пандемии
Фото: EPA/ТАСС
Последствия пандемии новой коронавирусной инфекции и вызванных ею кризисов будут ощущаться в течение десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальном саммите здравоохранения. Об этом сообщает "Интерфакс".
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Пандемия вызвала кризис не только кризис здравоохранения, но и экономический и социальный кризисы, отметил Гебрейесус. Он добавил, что в некоторых странах на фоне распространения коронавируса наблюдается и политический кризис.
При этом глава организации подчеркнул, что пандемию не удастся победить в "разделенном мире", а политизация ситуации лишь обостряет ее.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ
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