Глава ВОЗ рассказал о последствиях пандемии

Последствия пандемии новой коронавирусной инфекции и вызванных ею кризисов будут ощущаться в течение десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальном саммите здравоохранения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пандемия вызвала кризис не только кризис здравоохранения, но и экономический и социальный кризисы, отметил Гебрейесус. Он добавил, что в некоторых странах на фоне распространения коронавируса наблюдается и политический кризис.

При этом глава организации подчеркнул, что пандемию не удастся победить в "разделенном мире", а политизация ситуации лишь обостряет ее.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.