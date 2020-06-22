Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.

В эфире телеканала Mtavari Arkhi он неожиданно перешел на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру.

На прошлой неделе служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными.

Летом прошлого года Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" обругал матом Путина и его покойных родителей. Этот поступок вызвал возмущение у зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием уволить журналиста. В августе его, как и ряд других журналистов, уволило новое руководство канала.