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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина 

РИА Новости 14 минут назад
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
В эфире телеканала Mtavari Arkhi он неожиданно перешел на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру.
Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
На прошлой неделе служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными.
Летом прошлого года Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" обругал матом Путина и его покойных родителей. Этот поступок вызвал возмущение у зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием уволить журналиста. В августе его, как и ряд других журналистов, уволило новое руководство канала.
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