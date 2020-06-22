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Габуния снова оскорбил Путина 

Вероника Полынина 29 минут назад
Грузинский журналист Георгий Габуния вновь нецензурно обратился к президенту России Владимиру Путину, сообщает издание РИА Новости.
Габуния, который теперь работает на телеканале Mtavari Arkhi, в эфире своей программы комментировал информацию о якобы готовившемся на него покушении. Он заявил, что верит в версию о том, что за подготовкой стоит глава Чечни Рамзан Кадыров, которого он назвал «преданным песиком» Путина, сообщает издание «Грузия Online». Он также пожелал смерти российскому лидеру, чтобы «весь мир хоть немного выдохнул». Затем он перешел на русский язык и обратился к российскому президенту, используя нецензурную лексику.
Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
Как сообщал «Рамблер», это не первая подобная выходка Габунии. Год назад телеведущий в эфире телеканала «Рустави 2» обратился к российскому президенту Владимиру Путину — и более минуты ругался матом. После эфира жители Тбилиси вышли на стихийный митинг, требуя увольнения Габунии. «Рустави 2» приостановил вещание на ночь, но утром возобновил работу. Габуния был отстранен от работы на два месяца. Позже на канале сменилось руководство, и Габунию уволили. На прошлой неделе в Тбилиси задержали россиянина, который, по данным местной полиции, якобы планировал убить журналиста Георгия Габунию.
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В мире , Видео , Рамзан Кадыров , Георгий Габуния , Владимир Путин , РИА Новости
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