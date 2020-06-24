В Луганске прошел Парад Победы 

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Всего в мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и 120 единиц техники.

Луганске на Театральной площади состоялся Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад лично глава Республики и Верховный Главнокомандующий Леонид Пасечник , командовал Парадом начальник Управления Народной милиции Ян Лещенко.

В мероприятии приняли участие военнослужащие НМ ЛНР, сотрудники правоохранительных органов МЧС , а также участники патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия».

Парадный строй техники возглавлял танк Т-34.

Всего в мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и 120 единиц техники.