В Луганске прошел Парад Победы 

Всего в мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и 120 единиц техники.
В Луганске на Театральной площади состоялся Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад лично глава Республики и Верховный Главнокомандующий Леонид Пасечник, командовал Парадом начальник Управления Народной милиции Ян Лещенко.
В мероприятии приняли участие военнослужащие НМ ЛНР, сотрудники правоохранительных органов и МЧС, а также участники патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия».
Парадный строй техники возглавлял танк Т-34.
Всего в мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и 120 единиц техники.