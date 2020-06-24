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В Луганске прошел Парад Победы 

ТК «Звезда» и ещё 31 24 июня 2020
В Луганске прошел Парад Победы
Фото: ТРК "Звезда"
Всего в мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и 120 единиц техники.
В Луганске на Театральной площади состоялся Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад лично глава Республики и Верховный Главнокомандующий Леонид Пасечник, командовал Парадом начальник Управления Народной милиции Ян Лещенко.
В мероприятии приняли участие военнослужащие НМ ЛНР, сотрудники правоохранительных органов и МЧС, а также участники патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия».
Парадный строй техники возглавлял танк Т-34.
Всего в мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих и 120 единиц техники.
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В мире , День Победы , Война в Сирии , Гражданская война , Леонид Пасечник , МЧС , МВД , Луганск
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