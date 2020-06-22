Что в чёрном ящике: Иран загоняют в угол

Киев рассматривает возможность подачи исков в международные суды против Тегерана в связи с январской трагедией, когда иранские расчёты ПВО сбили Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом в интервью канадской прессе заявил президент Владимир Зеленский. Ранее он был весьма сдержан в оценке поведения властей Ирана, однако последние события заставляют Киев пересмотреть позицию. Более того, он всерьёз может рассчитывать и на поддержку Торонто.

Украинский пассажирский самолёт авиакомпании МАУ, выполнявший рейс в Канаду , был сбит на взлёте из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту, включая украинцев и 55 канадских граждан. Иранские власти на протяжении нескольких дней не брали ответственность за трагедию, Зеленский также не спешил с выводами. После того, как Тегеран признал, что расчёты Корпуса стражей исламской революции ошибочно нанесли удар по лайнеру, позиция Киева стала жёстче: руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак , занимавший на тот момент пост советника, даже допустил, что атака была преднамеренной. Впрочем, эта версия не получила развития. Стороны, казалось бы, сошлись на версии об ошибке и договорились о выплате компенсаций семьям погибших. Кроме того, Киев запросил у Тегерана бортовые самописцы — для самостоятельной расшифровки их показаний. Однако решение этого вопроса повисло в воздухе: «чёрные ящики» до сих пор так и не были переданы украинской стороне.

Этот факт, похоже, становится всё более серьёзным раздражителем в отношениях двух стран. Как заявил Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, иранские власти пытаются списать промедление с передачей ящиков на пандемию, однако «эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы и так ожидали довольно долго». Вопросы есть у Киева не только на этот счёт.

[Власти Ирана] должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации. Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора — и они знают нашу позицию — кроме как обращаться в международные суды, — подчеркнул президент.

The Globe and Mail отмечает также, что на прошлой неделе Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо : оба лидера подтвердили готовность оказать давление на Иран.

Для канадских властей вопрос исполнения Тегераном взятых обязательств не менее принципиален и важен, чем для украинских. Речь идёт о репутации страны.

В феврале в суд Торонто адвокаты от лица жертв трагедии уже подали групповой иск Ирану — на сумму $1,1 млрд Более того, в исковом заявлении действия иранской стороны были открыто названы «преднамеренным террористическим актом».

Что же касается Украины, то и для неё потенциальное обострение отношений с Ираном выглядит вполне логичным. Во-первых, Зеленскому необходимо удержать ту часть электората, которая была разочарована его изначально сдержанным поведением, — этим фактором в начале года активно пытались воспользоваться противники президента, например, Пётр Порошенко и симпатизирующие ему националисты. А для них любой промах действующего лидера — лишний повод говорить о «зраде», то есть предательстве национальных интересов.

Во-вторых, несмотря на то, что между Ираном и Украиной существуют устоявшиеся экономические связи, ближневосточная республика в них выступает, скорее, зависимой стороной. В 2019 году двусторонний товарооборот составил более $430 млн, однако большая часть пришлась на украинский экспорт (не менее $421 млн). Хотя Киев остро нуждается в средствах, включая и иранские деньги, Тегеран, находящийся под санкциями, в продукции из-за рубежа заинтересован, очевидно, больше.

Логично, что в этих условиях Ирану выгодно было бы избежать эскалации и доведения дела о Boeing 737 до международных судов. Тем более, что промедление Тегерана вызывает всё больше спекуляций на тему того, что иранцы могли действительно преднамеренно сбить лайнер. А такого рода обвинения чреваты уже не просто осложнением отношений с Киевом, но и в перспективе новыми международными санкциями.