Сестру Ким Чен Ына сравнили с Терминатором 

Ким Ё Чжон, сестру лидера КНДР Ким Чен Ына , называют могущественным игроком Северной Кореи, но ее конечная цель неизвестна. В родной стране ее называют «принцессой», хотя действует она как Терминатор. К такому выводу пришли журналисты New York Post.

«Из того, что я заметила, она холодная, безжалостная и надменная, — сказала Сюзанна Шолте, американский со-председатель Free North Korea Radio (Радио «Свободная Северная Корея») и президент Washington DC Defense Forum. — Ее новая агрессивность является частью консолидации и укрепления власти. Ким Чен Ын должен показать, что, если с ним что-то случится, то у него есть преемник, и что семья Ким … родословная все еще у власти».

Как пишут журналисты издания, Ким Ё Чжон сделала себя той силой, с которой почти мгновенно приходится считаться в Пхеньяне. «В Северной Корее нет номера два, но она ведет себя как номер два», — сказал Дэвид Максвелл, полковник спецназа армии США в отставке и эксперт по Северной Корее. Он отметил, что очень маловероятно, что сестра северокорейского лидера могла сделать это самостоятельно: «Ким, должно быть, дал ей власть. Это дает ему варианты на будущее».

Некоторые отмечают, что несмотря на то, что Ким Ё Чжон молодая женщина, говорить, что Северная Корея никогда не примет женщину-лидера — неправильно. «Она свирепа и грозна, и я не думаю, что ее пол вообще является проблемой», — сказал Шон Кинг , специалист по Азии в Park Strategies. Он добавил, что женщины управляют мощными черными рынками в Северной Корее, несмотря на репутацию страны как крепкого патриархата. По его словам, важна мистическая родословная Mount Paektu (династия Кимов), хотя она основана на лжи.