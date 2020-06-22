Семья убитого чеченца попросила защиту от «властей РФ» 

Родственники убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили обратились к властям Германии с просьбой предоставить им защиту от «российских властей», сообщает Deusche Welle.
«Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она наконец была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции. К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан», — говорится в обращении.
Родственники Хангошвили выразили удовлетворение в связи с предъявлением обвинения в убийстве российскому гражданину Вадиму К. По их словам, следствие выяснило, что «наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей».
Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. В 2015 году на него было совершено покушение, после чего он сбежал в Германию. Его супруга с детьми переехали в Германию в 2017 году, в ноябре 2019 года они получили статус беженцев. Брат Хангошвили со своей семьей проживает в Швеции.
Как сообщал «Рамблер», этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в Берлине. Немецкие следователи объявили о задержании по подозрению в совершении убийства 49-летнего гражданина России, а также о том, что есть доказательства причастности к преступлению России и Чечни. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к этому происшествию. В декабре 2019-го МИД Германии обвинил власти России в недостаточном сотрудничестве в расследовании этого убийства и выслал из страны двух сотрудников российского посольства. В июне 2020 года Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в убийстве Хангошвили российскому гражданину Вадиму К., который, по ее мнению, получил на убийство «государственный заказ».