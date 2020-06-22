Семья убитого чеченца попросила защиту от «властей РФ» 

«Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она наконец была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции. К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан», — говорится в обращении.

Родственники Хангошвили выразили удовлетворение в связи с предъявлением обвинения в убийстве российскому гражданину Вадиму К. По их словам, следствие выяснило, что «наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей».

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. В 2015 году на него было совершено покушение, после чего он сбежал в Германию. Его супруга с детьми переехали в Германию в 2017 году, в ноябре 2019 года они получили статус беженцев. Брат Хангошвили со своей семьей проживает в Швеции.