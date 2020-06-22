Раскрыты слова Трампа о пророссийском президенте Украины

Как рассказывает Болтон, по мнению Трампа полезным в этом смысле оказался бы украинский лидер, симпатизирующий России

«Русским бы это очень понравилось», — отмечает политик.

Там же он подчеркивает, что Трамп и российский президент Владимир Путин не встретились на том саммите из-за инцидента в Керченском проливе, но поговорили за обедом в отсутствие переводчика с американской стороны.

После разговора президентов члены палаты представителей США заподозрили, что Трамп скрыл от собственной администрации детали разговора с главой российского государства и захотели вызвать его переводчиков на допрос.

Ранее сообщалось, что в той же книге Болтон раскрыл просьбу бывшего президента Барака Обамы к Путину: остановиться на аннексии Крыма и не вмешиваться в дела Украины дальше — на этих условиях предлагалось урегулировать украинский конфликт в целом.

Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи, а правительство США намеревается подать на автора в суд, чтобы лишить его доходов от продажи — его обвиняют в раскрытии огромного количества секретной информации.