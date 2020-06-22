Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты слова Трампа о пользе пророссийского президента Украины 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Раскрыты слова Трампа о пророссийском президенте Украины
Фото: Reuters
Пророссийский президент Украины мог бы принести пользу в предотвращении Третьей мировой войны — такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в 2018 году. Такую информацию раскрывает в скоей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
Как рассказывает Болтон, по мнению Трампа полезным в этом смысле оказался бы украинский лидер, симпатизирующий России.
«Русским бы это очень понравилось», — отмечает политик.
Там же он подчеркивает, что Трамп и российский президент Владимир Путин не встретились на том саммите из-за инцидента в Керченском проливе, но поговорили за обедом в отсутствие переводчика с американской стороны.
После разговора президентов члены палаты представителей США заподозрили, что Трамп скрыл от собственной администрации детали разговора с главой российского государства и захотели вызвать его переводчиков на допрос.
Ранее сообщалось, что в той же книге Болтон раскрыл просьбу бывшего президента Барака Обамы к Путину: остановиться на аннексии Крыма и не вмешиваться в дела Украины дальше — на этих условиях предлагалось урегулировать украинский конфликт в целом.
Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи, а правительство США намеревается подать на автора в суд, чтобы лишить его доходов от продажи — его обвиняют в раскрытии огромного количества секретной информации.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Последние новости
Защита по делу MH17 предложила сделать Россию частью следственной группы Защита по делу MH17 предложила сделать Россию частью следственной группы Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа Россия отказалась от РЛС «Балхаш» в Казахстане Россия отказалась от РЛС «Балхаш» в Казахстане
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Украина , Барак Обама , Джон Болтон , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский не определился с отношением к Путину
Зеленский не определился с отношением к Путину
Россиянин пришел в городскую администрацию и умер
Россиянин пришел в городскую администрацию и умер
«Всё уже решено»: В Госдуме определились с Донбассом
«Всё уже решено»: В Госдуме определились с Донбассом
Москвичка заперла пятерых детей и уехала на дачу
Москвичка заперла пятерых детей и уехала на дачу
Видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
00:38
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
Происшествия
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
00:11
Загадочный самолет-невидимка США попал на видео
Армия
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17
00:17
Москве могут дать возможность высказаться по делу MH17
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение