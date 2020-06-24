США пообещали смертоносное лето

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Американские оружейные эксперты полагают, что нынешнее лето станет для Соединенных Штатов смертоносным.

Как сообщают Известия, причины этого кроются в пандемии коронавируса, акциях протеста против расизма, столкновениях протестующих с полицией, массовой и рекордной скупке оружия американцами.

По последним данным, уже привычные для США случаи массовых расстрелов сократились, однако инциденты насилия с применением огнестрельного или холодного оружия уже значительно превысили показатели прошлого года.

Уровень насилия в США растет из-за напряженности на фоне коронавируса и расовых споров. Ситуация ухудшится за этот летний период.