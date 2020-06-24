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Эксперты: лето станет для США смертоносным 

Свободная пресса и ещё 1 47 минут назад
США пообещали смертоносное лето
Фото: РИА Новости
Американские оружейные эксперты полагают, что нынешнее лето станет для Соединенных Штатов смертоносным.
Как сообщают Известия, причины этого кроются в пандемии коронавируса, акциях протеста против расизма, столкновениях протестующих с полицией, массовой и рекордной скупке оружия американцами.
По последним данным, уже привычные для США случаи массовых расстрелов сократились, однако инциденты насилия с применением огнестрельного или холодного оружия уже значительно превысили показатели прошлого года.
Уровень насилия в США растет из-за напряженности на фоне коронавируса и расовых споров. Ситуация ухудшится за этот летний период.
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В мире , ДРСМД , НАТО и Россия , Планы НАТО , США
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