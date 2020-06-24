Евросоюз после открытия границ сохранит запрет на въезд для жителей России . Такие же ограничения сохранятся и для жителей ряда других стран, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times. Причина — сохраняющаяся неблагополучная ситуация с коронавирусом.

По данным издания, в Брюсселе сейчас готовят проект документа в преддверии частичного открытия с 1 июля внешних границ ЕС. В списке стран, жители которых смогут въехать в ЕС, находятся в том числе Китай, Уганда, Куба и Вьетнам. А вот жителям России, США и Бразилии границы ЕС пока не откроют.

Проект еще не утвержден, финальное решение будет принято на этой неделе. Списки стран будут пересматриваться каждые две недели.