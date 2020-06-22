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Лукашенко призвал игнорировать шарлатанов 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Лукашенко призвал игнорировать шарлатанов
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов. Об этом он заявил в Бресте на мероприятии к Дню памяти жертв Великой Отечественной войны. Слова белорусского лидера опубликовала его пресс-служба.
«Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все. … Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя», — сказал он, говоря о протестах местных жителей против аккумуляторного завода.
Ранее Лукашенко рассказал о том, что на Белоруссию извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое. По его словам, это будет происходить потому, что «воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали».
20 июня стало известно, что переизбрание Лукашенко поддерживают 3,8 процента населения Белоруссии, то есть всего 263 тысячи человек. 62,6 процента (или 4,3 миллиона человек) считают, что Лукашенко должен уйти с поста президента. 72 процента пользователей (почти пять миллионов человек) готовы голосовать за любого кандидата, кроме Лукашенко.
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В мире , Александр Лукашенко
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