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Глава Алма-Атинской области Казахстана заразился коронавирусом 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Глава Алматинской области Казахстана заразился СOVID-19
Фото: AP Photo / John Minchillo
Аким (губернатор) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов сдал положительный тест на коронавирус, после чего ушел на самоизоляцию, сообщил пресс-секретарь областной администрации Галымурат Жукел.
"Аким Алматинской облысти Амандык Баталов ушёл на самоизоляцию. К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без клинических проявлений (бессимптомно)", — написал он на своей странице в Facebook.
По информации пресс-секретаря, Баталов будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно.
В Казахстане подтверждено более 17,7 тысячи случаев коронавируса, более 10,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 120 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 9,8 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Амандык Баталов , ВОЗ
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