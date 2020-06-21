Трамп хочет выгнать детей-иммигрантов из США 

Программа Dreamers появилась еще при Бараке Обаме . Она взяла под защиту несовершеннолетних мигрантов, которые прибыли в США.

«Администрация Трампа рассматривает эти программы, как незаконные», — сообщило агентство Reuters.

Ранее Белый дом уже пытался закрыть программу. Однако суды запретили это сделать. Сейчас дело дошло до Верховного суда. Тот уже отказал официальному Вашингтону в запрете программы Dreamers. Однако американские власти продолжают лоббировать запрет.

«Ни в одном пункте решения суда не было сказано, что программа была законной», — заявил глава америкаснкого министерства внутренней безопасности Чад Вульф: «Им просто не понравилось обоснование и процедуры, которые мы использовали».

Программа Dreamers за время своего существования взяла под защиту около 649 тысяч детей-мигрантов. Пока не ясно какова будет ее окончательная судьба. Если Трамп хочет ее запретить, то у него на это не так много времени. В этом году в США состоятся президентские выборы. В свете последних скандалов позиции нынешнего президента США весьма шатки.