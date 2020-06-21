Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп хочет выгнать детей-иммигрантов из США 

Аргументы Недели 2 часа назад
Трамп хочет выгнать детей-иммигрантов из США
Фото: globallookpress.com
Администрация президента США полна решимости закрыть программу Dreamers. Она защищает детей, которые прибыли в Соединенные Штаты незаконно. Об этом сообщило агентство Reuters.
Программа Dreamers появилась еще при Бараке Обаме. Она взяла под защиту несовершеннолетних мигрантов, которые прибыли в США.
«Администрация Трампа рассматривает эти программы, как незаконные», — сообщило агентство Reuters.
Ранее Белый дом уже пытался закрыть программу. Однако суды запретили это сделать. Сейчас дело дошло до Верховного суда. Тот уже отказал официальному Вашингтону в запрете программы Dreamers. Однако американские власти продолжают лоббировать запрет.
«Ни в одном пункте решения суда не было сказано, что программа была законной», — заявил глава америкаснкого министерства внутренней безопасности Чад Вульф: «Им просто не понравилось обоснование и процедуры, которые мы использовали».
Программа Dreamers за время своего существования взяла под защиту около 649 тысяч детей-мигрантов. Пока не ясно какова будет ее окончательная судьба. Если Трамп хочет ее запретить, то у него на это не так много времени. В этом году в США состоятся президентские выборы. В свете последних скандалов позиции нынешнего президента США весьма шатки.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
Аргументы Недели: последние новости
На Украине обнаружили бандеровский тайник 70-летней давности На Украине обнаружили бандеровский тайник 70-летней давности Премьер-министр Армении считает, что президент Азербайджана «загнал себя в тупик» Премьер-министр Армении считает, что президент Азербайджана «загнал себя в тупик» Лукашенко заявил о срыве белорусского майдана Лукашенко заявил о срыве белорусского майдана
Комментарии 1
В мире , США , Барак Обама , Администрация США , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
Попова спрогнозировала ситуацию с COVID-19 в июле
Попова спрогнозировала ситуацию с COVID-19 в июле
Польша назвала условие «полной независимости» от России
Польша назвала условие «полной независимости» от России
В головном мозге нашли ранее неизвестный феномен
В головном мозге нашли ранее неизвестный феномен
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение