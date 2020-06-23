От Путина потребовали вернуть «подарки народа Украины»

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что Россия должна отдать Украине Таганрог, если хочет возвращения «подарков русского народа» от бывших республик СССР. Об этом сообщает Espreso.tv.
Так Портников прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина. Как писал «Рамблер», Путин обратил внимание, что в советской Конституции было прописано право выхода республик из состава СССР, но процедуру выхода никто не определил.
В итоге, по его словам, некоторые республики получили российские земли, а потом вышли из СССР, «утащив с собой подарки от русского народа».
«Конечно, в 1922 году УССР присоединялась к Советскому Союзу без Крыма, зато — с Таганрогским краем, в котором тогда жило более 70 процентов украинцев», — так ответил на это Портников.
Он добавил, что в состав РСФСР входила практически вся территория современной Центральной Азии.
«Хочет ли Путин возвратить в состав России Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан?» — поинтересовался он.
Портников назвал Россию «одной из союзных республик, заявившей о своем выходе из СССР без всякой процедуры» в отличие от Украины, которая провела референдум о независимости. Он заявил, что современную Россию образовала «группа заговорщиков», поэтому Украина может говорить о своем праве на Таганрог.
«Нечего незаконно выходить из Советского Союза с подарками украинского народа!» — заключил он.