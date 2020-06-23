От Путина потребовали вернуть «подарки народа Украины»

Так Портников прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина . Как писал «Рамблер», Путин обратил внимание, что в советской Конституции было прописано право выхода республик из состава СССР, но процедуру выхода никто не определил.

В итоге, по его словам, некоторые республики получили российские земли, а потом вышли из СССР, «утащив с собой подарки от русского народа».

«Конечно, в 1922 году УССР присоединялась к Советскому Союзу без Крыма, зато — с Таганрогским краем, в котором тогда жило более 70 процентов украинцев», — так ответил на это Портников.

Он добавил, что в состав РСФСР входила практически вся территория современной Центральной Азии.

«Хочет ли Путин возвратить в состав России Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан?» — поинтересовался он.

Портников назвал Россию «одной из союзных республик, заявившей о своем выходе из СССР без всякой процедуры» в отличие от Украины, которая провела референдум о независимости. Он заявил, что современную Россию образовала «группа заговорщиков», поэтому Украина может говорить о своем праве на Таганрог.