Евросоюз продлил «крымские» санкции против России , о чем Украина поспешила сообщить первой. В Киеве в последние дни активизировалась дискуссия о судьбе полуострова, а именно о возобновлении подачи воды в Северо-Крымский канал, перекрытый в 2014 году. Все эти годы представители киевской власти обещали спасти жителей Крыма от неминуемой засухи в обмен на его возвращение. Этим летом разговоры стали жарче во всех смыслах. На Украине всерьез опасаются очередного обострения и очередных территориальных потерь в битве за водные ресурсы для Крыма. Поэтому в Киеве вновь заговорили о возможности подачи воды, но в действительности украинская власть не сможет этого сделать, даже если очень захочет. «Лента.ру» объясняет, почему все споры и разговоры о воде для Крыма — демагогия и очередная игра украинских политиков.

Любой ценой

До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северо-Крымский канал, построенный в середине прошлого века. В 2014 году Украина перекрыла его шлюзы. На полуострове возникли проблемы с водоснабжением, пришлось расконсервировать подземные хранилища. В городах начались перебои с водой, пострадало сельское хозяйство. Украинские власти обещали «любой ценой» не пустить воду в Крым: президент Петр Порошенко поставил задачу сделать полуостров «максимально токсичным» для России.

Никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет. Это государственная политика— Борис Бабин, постпред президента Украины в Крыму (офис находится в Киеве) в 2018 году

В 2019 году новым президентом Украины стал Владимир Зеленский , что вызвало определенные надежды на улучшение отношений Москвы и Киева. Власти Крыма в августе 2019-го даже собирались попросить российское руководство инициировать переговоры с Украиной о поставках воды. Москва ответила, что в этом нет необходимости, так как проблема воды давно решена.

Впрочем, новые украинские власти поспешили предупредить, что с приходом Зеленского позиция Киева по этому вопросу не изменится. Украинский лидер лично заверил журналистов, что не обсуждает с Россией «водный вопрос». Однако вскоре риторика изменилась.

С начала года из Киева прозвучало несколько заявлений, выглядевших как попытки прощупать общественное мнение насчет возобновления водоснабжения Крыма. Они совпали по времени с сообщениями об ухудшении ситуации на полуострове. Так, в начале февраля в администрации Симферополя заявили, что воды в городе осталось максимум на 100 дней. Ситуация вскоре стабилизировалась, но в Киеве уже развернулась дискуссия.

Сперва в Верховной Раде задумались о продаже воды в Крым. Такая мера позволила бы наполнять украинскую казну, отметил глава бюджетного комитета Юрий Аристов, член партии Зеленского «Слуга народа». Он сослался на пример Израиля , который «продает воду в практически воюющую страну», то есть Палестину , чтобы зарабатывать. На тот момент в стране уже прогремел скандал с прослушкой секретных совещаний, на которых тогдашний премьер Алексей Гончарук расписывался в собственной профессиональной несостоятельности и называл Зеленского профаном в экономике. Во властных кругах и в обществе обсуждали экономические провалы кабмина, так что предложение Аристова выглядело очень актуальным.

Затем лидер фракции правящей партии Давид Арахамия напрямую высказался за то, чтобы возобновить поставки воды в Крым, — на сей раз для того, чтобы вернуть Донбасс. Идея компромисса заключалась в следующем: Украина дает воду на полуостров, а за это получает контроль над границей. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они [россияне] отходят в Ростов, а мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел», — сказал Арахамия, подчеркнув, что это его «личная позиция».

Еще через месяц за возобновление поставок воды высказался и новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, назначенный в начале марта. Выступая в Верховной Раде, он подтвердил, что о водоснабжении военных и промышленных объектов в Крыму речи не идет, однако Украина может поставлять воду в Крым для хозяйственных нужд и питья.

Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами — Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Эксперты считают, что такие перемены в риторике могут служить двум целям: либо это зондирование общественного мнения, либо, напротив, попытка поднять волну недовольства и сорвать любые предложения России прийти к соглашению по вопросам воды, свалив ответственность за провал переговоров на противников действующей киевской власти. Дальнейшие события показали, что, похоже, в Киеве преследовали именно вторую цель.

Что ж ты сдал назад?

Разумеется, заявления о возможности возобновить подачу воды в Крым вызвали бурные обсуждения. В партии Порошенко в очередной раз заявили, что власть взяла курс на предательство. Лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров обвинил Арахамию в попытке продать крымских татар и украинцев, а слова Шмыгаля назвал подлым ударом в спину.

После этого Арахамия извинился за свои слова, а представительство президента Украины в Крыму (офис этого ведомства находится в Киеве и доступа в Крым не имеет — прим. «Ленты.ру») заявило, что восстановление водоснабжения ослабит давление на Россию и отсрочит момент «деоккупации» полуострова — следовательно, идею эту воплощать никто не собирается.

80-90%

потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал до 2014 года

Зеленского и его соратников обвиняют в капитуляции перед Россией еще со времен президентской гонки 2019 года. С такими заявлениями выступают преимущественно экс-президент Порошенко и представители старой элиты. За год президентства Зеленского тема «российского реванша», казалось бы, несколько потеряла остроту и превратилась в обязательный элемент политического дискурса Украины, где вопрос Крыма идет в комплекте с вопросами Донбасса. Однако каждый раз после таких обвинений власть сдает назад и начинает оправдываться.

Яркий тому пример — митинги и акции протеста, вспыхнувшие осенью прошлого года, после подписания формулы Штайнмайера. Тогда на улицы вышли националисты, включая членов партии «Свобода» Олега Тягнибока и «Национального корпуса», созданного на базе добровольческого батальона «Азов», а также сторонников Порошенко, и начали грозить Зеленскому госпереворотом. Более того, ветераны боевых действий в Донбассе приехали в поселок Золотое и заняли боевые позиции, объявив, что не позволят развести войска. Радикалы были хорошо вооружены и отвечали огнем на попытки правоохранителей их остановить.

В декабре Зеленский впервые поехал на переговоры по Донбассу в «нормандском формате» — с лидерами России, Франции и Германии. Националисты разбили палатки под окнами офиса президента в Киеве, требуя не допустить никаких компромиссов, в том числе по Крыму, и грозя неприятными последствиями.

По итогам саммита в «Меджлисе» заявили, что Зеленский спасовал: не поставил вопрос о Крыме и променял полуостров на скидку по газу. Но палаточный лагерь все же свернулся. Тогда эксперты обратили внимание на то, что в ходе закрытых переговоров из зала вышел глава МВД Арсен Аваков , тоже вошедший в состав делегации, и бросил журналистам, что «зрады (в переводе с украинского — „предательства“) нет».

Уже в марте радикалы сорвали презентацию проекта «Национальной платформы примирения», которую хотел представить бывший коллега Зеленского по юмористическому цеху, занимавший пост советника секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Сергей Сивохо . Проект предполагал серию гуманитарных инициатив, направленных на сближение с Донбассом. Крепкие мужчины тогда просто ворвались в зал и напали на государственного чиновника. Виновных не то что не наказали — даже не поймали. Стало очевидно, что решающий голос по вопросам территориальных споров с Россией вовсе не у действующей власти.

Но если вопросом Донбасса мировое сообщество еще живо интересуется, потому что там продолжаются боевые действия и совершаются какие-то шаги в рамках переговорного процесса, то вопрос Крыма давно заморожен. Его в мировой повестке поднимают лишь в связи с продлением уже существующих санкций. Никто давно не ведет дискуссий о принадлежности полуострова. Еще при Петре Порошенко Киев ограничивался популистскими заявлениями на тему того, что готовится вернуть эти территории даже военным путем, но реалистичные стратегии этого возвращения не оглашались.

И Зеленский в этом плане полностью копирует позицию своего предшественника. Как только падают рейтинги или кто-то задает вопрос про Крым, он или его сторонники делают громкое, но абсолютно пустое заявление об очередном секретном плане действий. И всех, кажется, устраивает такое положение дел — и заинтересованных в продолжении конфликта в Донбассе, и идейных националистов, и желающих мира простых граждан.

Природный фактор

Метод работал, но в этом году к теме Крыма и особенно его водоснабжения придется вернуться. Дело в аномальной жаре — нынешний год может стать самым засушливым за всю историю метеонаблюдений. Украина может столкнуться этим летом с засухой из-за самой теплой и бесснежной за последние сто лет зимы. Хотя о дефиците воды для населения речи не идет, обмеление рек уже вынудило ограничить заборы на ГЭС.

85 млн кубометров

составляли запасы пресной воды в Крыму в начале лета. В прошлом году этот показатель был равен 195 млн кубометров

В Крыму уже отметили тот факт, что общий запас воды в водохранилищах на начало лета был аж на 110 миллионов кубометров меньше, чем годом ранее. В середине июня на полуострове выпали рекордные осадки, но и этого оказалось недостаточно для наполнения водохранилищ.

Киев немедленно активизировал дискуссию насчет Северо-Крымского канала. Она приобрела интересный ракурс: командующий Объединенными силами Сергей Наев сказал, что Украине грозит новый акт российской агрессии — на этот раз из-за нехватки воды в Крыму. По некоторым данным украинской стороны, в России рассматривают план захвата сухопутного коридора в Крым.

В Херсонской и Николаевской областях усилили охрану объектов инфраструктуры, проводят контрдиверсионные и контртеррористические мероприятия, заверил командующий военной операцией Киева в Донбассе. Киев настаивает, что не рассматривает вопрос о подаче воды до возвращения контроля над Крымом и готов сопротивляться в том случае, если его будут принуждать.

Примечательно, что на этот раз к обсуждению водной проблемы подключились США. Бывший американский посол на Украине Джон Хербст порекомендовал Киеву не поставлять ресурсы, чтобы «сохранить высокую цену полуострова для Кремля». А специалисты центра The Jamestown Foundation предупредили, что Россия действительно может начать очередную войну с Украиной из-за воды.

Напомнили о себе и сторонники продолжения войны в Донбассе и курса бывшего президента Порошенко. В пограничной с Крымом Херсонской области активисты даже призвали ввести уголовную ответственность за призывы к возобновлению поставок воды на полуостров. А в Верховную Раду внесли проект постановления об охране Северо-Крымского канала и подаче воды в Крым только после «деоккупации». Экс-министр иностранных дел Климкин напомнил, что продолжение диалога на эту тему выставит власть не в лучшем свете.

Разговор про поставки воды — это конец национальной идеи про освобождение Крыма, и начало… обсуждения смягчения санкций относительно Крыма. Только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка

Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что воды на полуострове все меньше и меньше, так что угроза нападения со стороны России вполне реальна. Но, по его словам, Киев готов обдумать просьбу Москвы только при условии полной «деоккупации» как Крыма, так и Донбасса — и никак иначе.

Бег по кругу

Возвращение в украинскую повестку вопроса водоснабжения потерянного полуострова объясняется просто. 18 июня — то есть в тот же день, когда в МИД Украины снова предупредили о возможности «водной войны» с Россией, — стало известно, что правительство Дениса Шмыгаля под угрозой роспуска. Рада повторно отклонила программу деятельности кабмина — того самого кабмина, который в марте срочно собрали после отставки прежнего из-за необходимости немедленно решать усугубляющиеся экономические проблемы.

Сейчас проблем накопилось гораздо больше из-за эпидемии коронавируса. Помимо огромных счетов за коммуналку, буксующей земельной реформы, миллиардных долгов по зарплате перед шахтерами и общего спада производства, правительству придется разбираться с обнищанием населения и вернувшимися из Европы гастарбайтерами, составляющими чуть ли не треть населения страны и теперь сидящими на родине без средств к существованию. Как уже писала «Лента.ру», отягощенный долгами бюджет Украины не сможет справиться с этими вызовами без иностранной помощи.

В этих условиях продажа воды в Крым стала бы спасением, однако дело в том, что в действительности Украина не может обеспечить поставки, даже если захочет. Северо-Крымский канал непригоден для эксплуатации, заявил руководитель управления объекта Сергей Шевченко . Строительство нового участка, через который можно было бы подавать воду, заморожено с 2016 года, тогда же на него последний раз выделялись деньги.

49 млн гривен

потратила Украина на строительство дамбы на Северо-Крымском канале. При необходимости через нее можно было бы подавать воду. Она готова почти на 90%

Но даже если бы Киев передумал, Москва уже позаботилась о том, чтобы положение дел на полуострове как можно меньше зависело от погоды и прихотей соседей. По федеральной целевой программе для промышленных предприятий региона строятся новые водозаборы и модернизируются старые, рассказал министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.

Сейчас на полуострове введены экономные схемы расхода воды, но возвращение к почасовым графикам подачи воды населению не обсуждается, заявил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль

Первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс и вовсе призвал забыть о днепровской воде: Северо-Крымский канал непригоден для эксплуатации, а тратить деньги на его модернизацию нецелесообразно из-за непредсказуемости Киева.

Никто не может дать гарантий относительно безопасности и качества воды, учитывая враждебное отношение к крымчанам украинских националистов

Ефим Фикс, первый вице-спикер парламента Крыма

Несомненно, вопрос водоснабжения Крыма с территории Украины еще не раз возникнет во внутренней украинской политике и, возможно, промелькнет в политике внешней — например, на очередных переговорах по Донбассу. Однако очевидно, что он уже давно трансформировался из реального предмета обсуждения в манипуляцию, имеющую смысл исключительно в междоусобицах украинских элит. Дискуссии вокруг Северо-Крымского канала стали фикцией, средством накрутки рейтингов или возможностью оправдать бездействие. Снова переводить этот вопрос в плоскость реальных проблем элитам невыгодно, да и, попросту говоря, не по средствам. А любовь к рейтингам и страх перед противниками не позволять попросить эти средства у соседа.