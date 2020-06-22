Зеленский не определился с отношением к Путину

Владимир Зеленский в Президент Украины интервью изданию Globe and Mail заявил, что переговоры с президентом РФ для него являются «очень запутанной и сложной работой». При этом украинский лидер до сих пор не решил для себя, можно ли верить российскому коллеге.

В неопределенности уровня доверия Путину Зеленский сослался на нехватку времени. При этом украинский национальный лидер подчеркнул, что в результате долгих переговоров с главой РФ были достигнуты определенные результаты: в частности, обмен удерживаемыми лицами.

«Может быть, это не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу», — отметил Зеленский.

Своей главной задачей украинский президент назвал «возвращение утраченных территорий».

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три фактора, которые будут способствовать возвращению Крыма Украине.