Партии Вучича предсказали победу на выборах в Сербии

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Победу на парламентских выборах в Сербии , вероятно, одержит правящая Сербская прогрессивная партия, свидетельствуют данные экзитпола.

Как сообщил Центр наблюдения за выборами (CPI), явка, по предварительной информации, составила 50,44%, передает ТАСС.

Также барьер в 3% голосов должны преодолеть Сербская радикальная партия (4,6%), «Суверенисты» (3,7%) и «Метла — 2020» (3,4%).

Выборы прошли в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Проголосовать могли свыше 6,5 млн граждан страны. Голосование проводилось и на территории автономного сербского края Косово и Метохия.

В парламенте Сербии 250 мест. В выборах участвовала 21 партия.