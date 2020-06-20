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Сопернику Лукашенко на выборах предъявили обвинение 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 29 минут назад
Претенденту на пост главы Белоруссии и бывшему руководителю «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико предъявили обвинение, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.
«Мы сегодня были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя», — рассказал РИА «Новости» защитник.
Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщал о задержании Бабарико по делу против «Белгазпромбанка», возбужденного по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имущество арестовано.
Сам Бабарико, которого в Белоруссии уже признали политзаключенным, заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг «Белгазпромбанка», носит заказной политический характер.
Он возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания, а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь.
Всего по делу арестованы около 20 человек, включая сына Бабарико.
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В мире , Видео , СНГ , Дмитрий Лаевский , РИА Новости
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