Лукашенко напомнили о судьбе Чаушеску

«Все надеется на силовиков, наверное. Но и у них могут не выдержать нервы», — рассуждает журналистка.

Она напомнила о словах Лукашенко об участии Эмомали Рахмонова , нынешнего президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в событиях гражданской войны в республике в первой половине 1990-х. «Только память у него девичья, короткая. Про Рахмона помнит, а про [ Николае ] Чаушеску почему-то забыл», — заключила Халип.

В Белоруссии сейчас идет президентская гонка, выборы главы государства назначены на 9 августа. Большинство соперников Лукашенко, объявившего о планах баллотироваться на шестой срок, задержаны, среди них наиболее популярные в стране кандидаты — банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. В Минске и крупных белорусских городах проходят мирные акции протеста, сопровождающиеся задержаниями демонстрантов.

Согласно расчетам аналитиков, переизбрание Лукашенко поддерживают всего 3,8 процента активных белорусских пользователей сети, то есть 263 тысячи человек. 62,6 процента (или 4,3 миллиона человек) считают, что политик, бессменно занимающий пост президента с 1994 года, должен оставить власть. По данным белорусских социологов, уровень доверия Лукашенко среди жителей Минска составляет 24 процента.

Николае Чаушеску — первый президент социалистической Румынии, был фактическим руководителем румынского государства с середины 1960-х годов. Правление Чаушеску, во время которого его, в частности, восхваляли как «отца родины», окончилось государственным переворотом, в ходе которого он был схвачен солдатами и расстрелян вместе с женой по приговору военного трибунала. Судьи обвинили Чаушеску в причастности к гибели более 60 тысяч румын и присвоении собственности на общую сумму свыше одного миллиарда долларов.