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Российские бизнесмены внесли $4,1 млн залога за экс-президента Армении 

News.ru и ещё 5 37 минут назад
Российские бизнесмены внесли залог за экс-главу Армении
Фото: globallookpress.com
Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян, а также российская АФК «Система» внесли залог $4,1 миллиона за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
По информации РБК, «Система», в которой Кочарян числится независимым директором, внесла деньги как юридическое лицо — без участия основного акционера Владимира Евтушенкова.
Группа компаний «Ташир» и Сергей Амарцумян подтвердили участие в вызволении Кочаряна из-под стражи, где бывший глава государства оказался в 2018 году по обвинению в преступлениях против протестующих десятью годами ранее.
Он может находиться дома и ждать суда. Я считаю, что нет необходимости его держать под стражей, это неправильно, — отметил Амарцумян в комментарии РБК.
18 июня экс-президента опустили до суда, но всё время до отмены коронавирусных ограничений в Армении политик проведёт в медицинском центе «Измирлян».
Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года суд отказался принять залог и выпустить Кочаряна.
Политику вменяют причастность к разгону массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. Тогда полиция начала стрелять по демонстрантам, погибли 10 человек.
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Комментарии 1
В мире , Кавказ , Сергей Амбарцумян , Левон Тер-петросян , Геннадий Степанян , Роберт Кочарян , Самвел Карапетян , Владимир Евтушенков , АФК Система , Армения
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