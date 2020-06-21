Российские бизнесмены внесли залог за экс-главу Армении

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По информации РБК, «Система», в которой Кочарян числится независимым директором, внесла деньги как юридическое лицо — без участия основного акционера Владимира Евтушенкова

Группа компаний «Ташир» и Сергей Амарцумян подтвердили участие в вызволении Кочаряна из-под стражи, где бывший глава государства оказался в 2018 году по обвинению в преступлениях против протестующих десятью годами ранее.

Он может находиться дома и ждать суда. Я считаю, что нет необходимости его держать под стражей, это неправильно, — отметил Амарцумян в комментарии РБК.

18 июня экс-президента опустили до суда, но всё время до отмены коронавирусных ограничений в Армении политик проведёт в медицинском центе «Измирлян».

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года суд отказался принять залог и выпустить Кочаряна.