Украина озвучила три условия для возврата Крыма

По его словам, возвращение Крыма должно стать национальной идеей для каждого украинца и осуществляться согласно четкой стратегии, частью которой должно быть превращение полуострова во внутри— и внешнеполитическую проблему для России.

«Ну и, конечно, желание это (возвращать Крым. — Прим. ред.) делать, поскольку это чего-то стоит», — добавил экс-глава украинского Министерства иностранных дел (МИД).

Также он высказал мнение, что примерно через 8-12 лет Украина получит лучшую возможность для возвращения Крыма — тогда Россия начнет перезагружаться.

В начале июня, как сообщал «Рамблер», Климкин заявил, что национальная идея об освобождении Крыма подошла к концу на Украине по той причине, что власти страны стали обсуждать вопрос поставок воды на полуостров. По мнению бывшего министра, говорить об этом могут только враги Украины и коллаборанты.