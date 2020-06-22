Украина озвучила три условия для возврата Крыма

Желание, стратегия и национальная идея — фундаментальные вещи, которые нужны Украине для возврата Крыма. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил изданию «Обозреватель».
По его словам, возвращение Крыма должно стать национальной идеей для каждого украинца и осуществляться согласно четкой стратегии, частью которой должно быть превращение полуострова во внутри— и внешнеполитическую проблему для России.
«Ну и, конечно, желание это (возвращать Крым. — Прим. ред.) делать, поскольку это чего-то стоит», — добавил экс-глава украинского Министерства иностранных дел (МИД).
Также он высказал мнение, что примерно через 8-12 лет Украина получит лучшую возможность для возвращения Крыма — тогда Россия начнет перезагружаться.
В начале июня, как сообщал «Рамблер», Климкин заявил, что национальная идея об освобождении Крыма подошла к концу на Украине по той причине, что власти страны стали обсуждать вопрос поставок воды на полуостров. По мнению бывшего министра, говорить об этом могут только враги Украины и коллаборанты.