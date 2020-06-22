Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине назвали три условия для возврата Крыма 

Артём Кульша и ещё 2 2 часа назад
Украина озвучила три условия для возврата Крыма
Фото: ТАСС
Желание, стратегия и национальная идея — фундаментальные вещи, которые нужны Украине для возврата Крыма. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил изданию «Обозреватель».
Украина приготовилась к войне с Россией из-за Крыма
По его словам, возвращение Крыма должно стать национальной идеей для каждого украинца и осуществляться согласно четкой стратегии, частью которой должно быть превращение полуострова во внутри— и внешнеполитическую проблему для России.
«Ну и, конечно, желание это (возвращать Крым. — Прим. ред.) делать, поскольку это чего-то стоит», — добавил экс-глава украинского Министерства иностранных дел (МИД).
Также он высказал мнение, что примерно через 8-12 лет Украина получит лучшую возможность для возвращения Крыма — тогда Россия начнет перезагружаться.
В начале июня, как сообщал «Рамблер», Климкин заявил, что национальная идея об освобождении Крыма подошла к концу на Украине по той причине, что власти страны стали обсуждать вопрос поставок воды на полуостров. По мнению бывшего министра, говорить об этом могут только враги Украины и коллаборанты.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Комментарии 9
В мире , Крым наш , Павел Климкин , МИД , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Видео
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение