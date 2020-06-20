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ЕС осуждает задержания оппозиционеров в Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
ЕС осуждает задержания оппозиционеров в Белоруссии
Фото: Газета.Ru
Задержания представителей и сторонников оппозиции в Белоруссии нарушают право на свободу слова и собраний, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.
"Задержания мирных протестующих, журналистов и деятелей оппозиционеров в Белоруссии нарушают свободу слова и свободу собраний и должны немедленно прекратиться", — написал Боррель.
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что предстоящие выборы президента Белоруссии должны пройти свободно и безопасно, с соблюдением обязанностей в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Ранее в Белоруссии был задержан претендент на пост главы государства Виктор Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности "Белгазпромбанка". Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.
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В мире , Европа , СНГ , Жозеп Боррель , Газпром , ЕС , ОБСЕ
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