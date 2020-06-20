ЕС осуждает задержания оппозиционеров в Белоруссии 

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"Задержания мирных протестующих, журналистов и деятелей оппозиционеров в Белоруссии нарушают свободу слова и свободу собраний и должны немедленно прекратиться", — написал Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что предстоящие выборы президента Белоруссии должны пройти свободно и безопасно, с соблюдением обязанностей в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).