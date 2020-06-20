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Рассчитан рейтинг Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Рассчитан рейтинг Лукашенко
Фото: РИА Новости
Основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии, в том числе действующего главы республики Александра Лукашенко. Результаты исследования доступны на сайте компании.
Аналитик основывался на данных 6,93 миллиона белорусских уникальных пользователей — реальных людей, присутствующих каким-либо образом в социальных сетях. Это более чем две трети населения страны, которое, по подсчетам Национального статистического комитета республики на январь 2020-го, составляет 9,4 миллиона человек. В выборку не вошли юзеры без аватарок и осмысленных публикаций. Для расчета рейтинга кандидатов использовалось информационное пространство за последние три месяца.
Согласно итогам анализа, переизбрание Лукашенко поддерживают 3,8 процента изученной аудитории, то есть всего 263 тысячи человек. 62,6 процента (или 4,3 миллиона человек) считают, что Лукашенко должен уйти с поста президента. 72 процента пользователей (почти пять миллионов человек) готовы голосовать за любого кандидата, кроме Лукашенко, выяснил Хачуян. В голосовании на выборах президента готовы принять участие 47,2 процента изученной аудитории, то есть 3,2 миллиона человек.
Также аналитики подсчитали, что 7,2 процента белорусских пользователей испытывают давление на работе в связи с требованием поставить подписи за Лукашенко. 14,1 процента аудитории (почти миллион человек) готовы участвовать в акциях протеста.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Большинство соперников Лукашенко, объявившего о планах баллотироваться на шестой срок, задержаны, среди них наиболее популярные в стране кандидаты — банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. В Минске и крупных белорусских городах проходят мирные акции протеста, сопровождающиеся задержаниями демонстрантов.
Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской власти.
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Комментарии 6
В мире , СНГ , Социология , Артур Хачуян , Александр Лукашенко
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