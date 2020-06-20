Если называть вещи своими именами то приходится признать, что в Америке начинается социалистическая революция. 25 мая, после смерти наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда произошло восстание афроамериканцев, антифа и плебса. Сама революция начнётся позже, возможно уже этой осенью.

Примечательно, что протестующий плебс поддерживают, — и морально и финансово, — крупные корпорации и банки. Причина этого заключается в том, что все крупные корпорации и банки уже давно срослись с государством и перспектива перехода к социализму их не только не пугает, а напротив, вполне радует, так как окончательно закрепит их монопольный статус и освободит от всякой конкуренции и угроз со стороны частного бизнеса.

Малый и средний бизнес, который собственно и является главной опорой капитализма, стремительно исчезает. После эпидемии более 50% малого и среднего бизнеса уже не поднимется. Эти люди превратятся в плебс. Постепенно в Америке окончательно сформируется социальная структура социализма. То есть

Переход к социализму при такой структуре практически будет неизбежен. Собственно, он уже вовсю идет. Берни Сандерс , который чуть было не стал кандидатом от демократов, по сути, уже предлагал американцам начать переход к социализму.

Но идиот Байден ничем не лучше. Вчера он совершил контрольный выстрел в голову белых, заявив, что обвинение белых в расизме является его официальной программой.

Фактически черных в США сделали чем-то вроде пролетариата у Маркса, т.е. историческим классом, миссия которого разрушить капитализм.

Так что, выходит старик Маркс был прав? Ведь он доказывал, что капитализм неизбежно выродится в социализм и начнётся этот процесс в самой богатой и самой развитой капиталистической стране мира. В США!

Возможно Маркс и был прав в, принципе, но его теория диктатуры рабочего класса уж слишком экзотична и не актуальна для современно капитализма, где рабочие уже более походят на белых воротничков.

На мой взгляд, более разумное объяснение исторической несостоятельности капитализма дал известный экономист Й. Шумпетер.

В частности, он писал, что капитализм приводит к возникновению крупных корпораций, которые угрожают существованию частной инициативы, которая является неотъемлемой частью самой капиталистической системы. Уже сами крупные акционерные корпорации фактически уничтожают класс частных собственников, т.к. ни менеджеры, ни акционеры не являются истинными хозяевами предприятия. То есть исчезает главный признак капитализма — частная собственность на средства производства!

Исчезновение среднего класса, который "охраняет" капитализм, приводит к формированию атмосферы социальной напряженности и появлению "радикальных интеллектуалов". Это в свою очередь закладывает основы для потенциальных конфликтов, которые могут быть разрешены либо путем революционных восстаний, либо постоянными уступками со стороны капитализма

"Капитализм неизбежно разложится, — резюмирует Шумпетер, — и преобразуется в социалистическую организацию общества"

Похоже, что именно этот процесс разложения капитализма, как описал его Шумпетер, происходил в Америке последние 50 лет и сейчас мы присутствуем при его заключительной революционной фазе.

Справка: Последние опросы показали, что 58% студентов в Америке поддерживают акты разбоев и грабежей. А это уже финита ля комедия! Бисмарк говорил, что Германию создал немецкий учитель. Перефразируя железного канцлера, можно сказать, что Америку окончательно добила левая профессура. С Америкой уже покончено. На очереди Франция, Италия, Англия и далее по списку.