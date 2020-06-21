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Лукашенко о повышении пенсий: это не ради каких-то выборов 

News.ru и ещё 1 1 час назад
«Это не ради выборов»: Лукашенко повысил пенсии
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ускорить запланированное ранее повышение пенсий. По его словам, это никак не связано с предстоящими выборами главы государства.
Я вчера правительство попросил (указ ещё не вышел). У нас где-то в четвёртом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда, — цитирует белорусского лидера государственное агентство БелТА.
Лукашенко анонсировал размер повышения пенсий не в национальной валюте, а в долларовом эквиваленте. Он отметил, что выплаты пенсионерам могут возрасти на $10–20.
Президент подчеркнул, что его в распоряжении не следует усматривать политических целей.
Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал, — заявил он.
Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года. Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, снова стал одним из претендентов на пост главы государства.
Ранее NEWS.ru писал, что он обвинил своих соперников в том, что они превратили сбор подписей в свою поддержку в несанкционированные митинги с нарушением законов и норм морали. Лукашенко также отметил, что его оппоненты используют в своей риторике популистские лозунги и ничем не подкреплённые обещания.
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Комментарии
В мире , СНГ , Повышение пенсий , Александр Лукашенко
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