«Это не ради выборов»: Лукашенко повысил пенсии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ускорить запланированное ранее повышение пенсий. По его словам, это никак не связано с предстоящими выборами главы государства.

Я вчера правительство попросил (указ ещё не вышел). У нас где-то в четвёртом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда, — цитирует белорусского лидера государственное агентство БелТА.

Лукашенко анонсировал размер повышения пенсий не в национальной валюте, а в долларовом эквиваленте. Он отметил, что выплаты пенсионерам могут возрасти на $10–20.

Президент подчеркнул, что его в распоряжении не следует усматривать политических целей.

Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал, — заявил он.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года. Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, снова стал одним из претендентов на пост главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что он обвинил своих соперников в том, что они превратили сбор подписей в свою поддержку в несанкционированные митинги с нарушением законов и норм морали. Лукашенко также отметил, что его оппоненты используют в своей риторике популистские лозунги и ничем не подкреплённые обещания.