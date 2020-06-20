В США зафиксировали рекордную вспышку коронавируса

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В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса 

BFM.RU 3 часа назад
В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19. Эти показатели перекрыли предыдущие по заболеваемости, и власти обеспокоены тем, что вспышка коронавируса может выйти из-под контроля, пишет издание The Hill.
Так, в пятницу утром в Аризоне диагностировано 3246 новых случаев COVID-19. Это число превысило рекордный уровень в 2519 новых случаев, зарегистрированных накануне.
В Техасе число заболевших, по данным на вечер четверга, — 3516, что больше по сравнению с предыдущим рекордным показателем в 3129 случаев, зафиксированным в среду.
Во Флориде также рекородный прирост заболевших за сутки — 3822 человека по сравнению с прежним числом — 3207 случаев заражения.
Смертность от COVID-19 в США может быть выше, чем указано в официальных данных
Губернаторы штатов объясняют такие показатели более масштабным тестированием, однако, по мнению экспертов, дело не только в этом. Вероятно, ситуация с заболеваемостью могла ухудшиться из-за ранней отмены ограничений для бизнеса в прошлом месяце, а также несоблюдения норм социального дистанцирования и отказа от ношения масок в ряде случаев.
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В мире , Видео , США
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