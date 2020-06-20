Украине предрекли «донбасский сценарий» 

Если права русскоязычных граждан Украины продолжат ущемлять, то они превратятся в «украинских русских», как это уже произошло в Донбассе. Так считает политолог Вадим Карасев

В эфире украинского ТВ он заявил, что расползание регионов страны вполне реально: украинские венгры захотят в Венгрию , украинские поляки в Польшу , а украинские русские — в Россию

Политолог отметил, что Украина де-факто — федеральная страна с разными национальностями. Поэтому насильственная украинизация для неё губительна.

«Надо разобраться, украинцы — это что… Где заканчивается Украина, скажите мне? Там, где заканчивается украинский язык и его распространение или по границам 91-го года?», — задался он вопросом.

Карасев заметил, что проблемы у Киева начались именно тогда, когда власти стали продвигать идею моноэтничности. Подобная политика ведёт к «расползанию» регионов Украины.

«Что пошло не так? С 2004 года начали строить нацию в стране. Не мультинациональное государство, а государство-нацию», — отметил он.

По мнению эксперта, на Украине должны быть разные языки. При этом миллионы русскоязычных граждан Украины не должны считаться меньшинством и имеют право на развитие своего языка.

«Их примерно 10-12 миллионов, может быть больше даже. Это что, национальное меньшинство?», — заявил Карасев.

Он призвал искоренить на Украине «шпрехен-фюреров», которые сами себя назначили «лингвистическими полицейскими» и упрекают людей за русский язык в магазинах и на улице.