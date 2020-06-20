Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украине предрекли «донбасский сценарий» 

Майк Габриелян и ещё 1 8 минут назад
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Фото: ТАСС
Если права русскоязычных граждан Украины продолжат ущемлять, то они превратятся в «украинских русских», как это уже произошло в Донбассе. Так считает политолог Вадим Карасев.
В эфире украинского ТВ он заявил, что расползание регионов страны вполне реально: украинские венгры захотят в Венгрию, украинские поляки в Польшу, а украинские русские — в Россию.
Политолог отметил, что Украина де-факто — федеральная страна с разными национальностями. Поэтому насильственная украинизация для неё губительна.
«Надо разобраться, украинцы — это что… Где заканчивается Украина, скажите мне? Там, где заканчивается украинский язык и его распространение или по границам 91-го года?», — задался он вопросом.
Карасев заметил, что проблемы у Киева начались именно тогда, когда власти стали продвигать идею моноэтничности. Подобная политика ведёт к «расползанию» регионов Украины.
«Что пошло не так? С 2004 года начали строить нацию в стране. Не мультинациональное государство, а государство-нацию», — отметил он.
По мнению эксперта, на Украине должны быть разные языки. При этом миллионы русскоязычных граждан Украины не должны считаться меньшинством и имеют право на развитие своего языка.
«Их примерно 10-12 миллионов, может быть больше даже. Это что, национальное меньшинство?», — заявил Карасев.
Он призвал искоренить на Украине «шпрехен-фюреров», которые сами себя назначили «лингвистическими полицейскими» и упрекают людей за русский язык в магазинах и на улице.
Ранее «Рамблер» сообщал о пророчествах сына Никиты Хрущёва, касающихся Украины.
Видео дня. Как сдавать ЕГЭ 2020
Комментарии 82
В мире , Конфликты , Прибалтика , Украина , Вадим Карасев , Венгрия , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш»
00:31
Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш»
Политика
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
02:27
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Общество
«Поднимал руку на женщин»: новые подробности о Ефремове
01:36
«Поднимал руку на женщин»: новые подробности о Ефремове
Шоу-бизнес
Переписку семьи Захарова о деньгах от Ефремова слили в сеть
01:48
Переписку семьи Захарова о деньгах от Ефремова слили в сеть
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение