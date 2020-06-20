«Манипулирование историей»: Польша обрушилась на Путина 

Рассуждая о событиях 1939 года, Владимир Путин написал, что только сама Польша виновата в нацистском вторжении в сентябре:

«Вина за трагедию, от которой тогда пострадала Польша, полностью лежит на совести тогдашнего польского руководства. Оно помешало заключить англо‑франко‑советский военный союз, надеялось на помощь западных стран, подставило свой народ под гитлеровскую машину уничтожения».

Эта фраза вывела из себя нынешнее польское руководство, которое возлагает всю вину за войну на СССР (при этом в Варшаве предпочитают не вспоминать, что СССР отдал после войны Польше огромные восточно-немецкие территории). Полякам также не понравилась фраза, что войска Красной Армии были введены в «так называемые восточные кресы, сейчас это территория Белоруссии, Украины и Литвы». Они считают, что Путин должен был написать, что СССР вторгся в Польшу в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа.

В канцелярии премьер-министра Польши заявили, что «российский президент манипулирует историей с целью представить ложную картину Второй мировой войны».

Там также отметили, что Россия якобы продолжает «Войну памяти», чтобы «обелить позорное советское прошлое».