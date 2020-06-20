В ЛНР обратились к Зеленскому

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставленное агентству заявление.

Отмечается, что глава ЛНР пообещал Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Соответствующий режим был введён в мае из-за стрельбы со стороны ВСУ, а после стабилизации обстановки у линии соприкосновения он был снижен.

«После объявления мной полной боевой готовности подразделений… обстрелы нашей территории со стороны вооружённых формирований Украины прекратились, и почти две недели поддерживался режим тишины. После снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населённых пунктов», — указал он.

По мнению Пасечника, это явно свидетельствует о том, что при желании Киев выполняет «взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня».

«Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей… убедительно прошу вас в преддверии большого общего праздника — Дня Победы — продемонстрировать на практике, что вы можете держать слово», — отметил глава республики.

Ранее в ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов.