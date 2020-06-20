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Глава ЛНР обратился к Зеленскому 

RT на русском 1 час назад
В ЛНР обратились к Зеленскому
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставленное агентству заявление.
Отмечается, что глава ЛНР пообещал Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Соответствующий режим был введён в мае из-за стрельбы со стороны ВСУ, а после стабилизации обстановки у линии соприкосновения он был снижен.
«После объявления мной полной боевой готовности подразделений… обстрелы нашей территории со стороны вооружённых формирований Украины прекратились, и почти две недели поддерживался режим тишины. После снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населённых пунктов», — указал он.
По мнению Пасечника, это явно свидетельствует о том, что при желании Киев выполняет «взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня».
«Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей… убедительно прошу вас в преддверии большого общего праздника — Дня Победы — продемонстрировать на практике, что вы можете держать слово», — отметил глава республики.
Ранее в ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов.
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Комментарии
В мире , Армия , Леонид Пасечник , Владимир Зеленский
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