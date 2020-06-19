Пашинян заявил о загнавшем себя в тупик Алиеве

По словам Пашиняна, под предлогом решения конфликта Азербайджан тратил миллиарды долларов, которые часто оказывались «на принадлежащих небезызвестным людям» оффшорных счетах. В итоге Алиев не может объяснить своим гражданам, почему карабахский вопрос до сих пор не решен, но понимает, что «возможная военная авантюра нанесет непоправимый ущерб Азербайджану и уничтожит его антидемократическую власть».

«И чтобы отвлечь внимание людей, чтобы выйти из этого тупика, он повышает градус и масштаб своих заявлений, пытаясь компенсировать прошлые неудачи новыми и более абсурдными обещаниями в будущем», — заявил Пашинян.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия в регионе возобновляются.