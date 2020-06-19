Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша назвала условие «полной независимости» от России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 58 минут назад
Польша назвала условие «полной независимости» от России
Фото: РИА Новости
Польша стремится к независимости от России с помощью развития энергетической и транспортной инфраструктуры и укрепления союза с США, заявил президент страны Анджей Дуда.
Дуда, выступая на встрече с избирателями перед президентскими выборами, которые пройдут 28 июня, заявил, что в стране уже есть тысячи американских солдат, передает ТАСС.
Он напомнил, что американцы также строят свою базу ПРО в Редзикове. Присутствие военных США в регионе и американской военной инфраструктуры означает, что Польша больше «не является зоной российского влияния».
«Мы действительно становимся независимыми от России. Скоро эта независимость станет полной. Когда мы реализуем Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ — у России или других поставщиков, тогда мы будем полностью независимы. Когда мы закончим канал через Вислинскую (Балтийскую) косу и не должны будем спрашивать россиян, можно ли войти из Балтийского моря в воды залива, тогда будет настоящий выбор и настоящая независимость от России», — отметил Дуда.
По его словам, любое государство на месте Польши действовало бы также, становясь как можно более независимым от других. «Я хочу так действовать и дальше, хочу углублять союз с США», — подчеркнул польский лидер.
В мае Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко об отношениях с Путиным: Ничего у нас не искрит! Лукашенко об отношениях с Путиным: Ничего у нас не искрит! Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер Иэн Холм Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер Иэн Холм Турецкая газета «поженила» Владимира Зеленского с Верой Брежневой Турецкая газета «поженила» Владимира Зеленского с Верой Брежневой
Комментарии 1
В мире , Ближний Восток , Войска , Политика , Анджей Дуда , ИТАР-ТАСС , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение