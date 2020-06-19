Украину захлестнула вторая волна коронавируса

На Украине из-за несоблюдения правил социального дистанцирования началась вторая волна эпидемии нового коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Сегодня также главный врач Александровской больницы города Киева заявила о значительном увеличении больных в реанимации. Это врачи называют фактически результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции. Мы фактически сегодня получим начало очередной — или первой, или второй, как хотите можно это назвать, — волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что гражданам страны необходимо продолжать придерживаться социальной дистанции, масочного режима, а также дезинфекции. Жесткий карантин на территории Украины был введен 11 марта. Были закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, спортивные состязания проводились без зрителей. 21 мая правительство страны смягчило ряд ограничительных мер, объявив о переходе к «адаптивному карантину».

Согласно решению правительства Украины от 17 июня, размещенному на сайте Минздрава , «адаптивный карантин» продлен до 31 июля.

19 июня число выявленных на Украине случаев заболевания COVID-19, возбудителем которого является новый коронавирус, выросло на 921 — до 34 984, говорится в сообщении Минздрава страны в Facebook.

Общее число летальных случаев составило 985. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 16 033 человека.