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Умерла звезда «Властелина колец» 

Артём Кульша и ещё 21 9 минут назад
Умер легендарный Йэн Холм
Фото: Кадр из К\ф "Властелин колец: Братство кольца"
Британский актер Иэн Холм скончался в возрасте 88 лет. Об этом его агент сообщил изданию The Guardian.
По его словам, сегодня утром Холм мирно умер в одной из больниц в Лондоне, окруженный своей семьей. Его смерть была вызвана тем, что актер был болен болезнью Паркинсона.
«Очаровательный, добрый и дико талантливый, мы будем очень по нему скучать», — сообщил его агент, добавив, что жена Холма Софи де Стемпель задокументировала его последние дни в серии портретов пастелью.
Холм, как сообщал «Рамблер», сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. Он наиболее известен исполнением роли Бильбо Бэггинса в серии фильмов «Властелин колец» и «Хоббит». Также он играл в таких картинах, как «Пятый элемент», «Чужой», «Бразилия, „На западном фронте без перемен“, „Оружейный барон“ и »Иисус из Назарета».
Холм был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Огненные колесницы» и выиграл премию БАФТА и награду за лучшую роль второго плана на Каннском кинофестивале за роль в нем же. Также Холм исполнил множество ролей в театре.
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В мире , Другое , Иисус Христос , Иэн Холм
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