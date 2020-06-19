Умер легендарный Йэн Холм

Британский актер Иэн Холм скончался в возрасте 88 лет. Об этом его агент сообщил изданию The Guardian.

По его словам, сегодня утром Холм мирно умер в одной из больниц в Лондоне, окруженный своей семьей. Его смерть была вызвана тем, что актер был болен болезнью Паркинсона.

«Очаровательный, добрый и дико талантливый, мы будем очень по нему скучать», — сообщил его агент, добавив, что жена Холма Софи де Стемпель задокументировала его последние дни в серии портретов пастелью.

Холм, как сообщал «Рамблер», сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах. Он наиболее известен исполнением роли Бильбо Бэггинса в серии фильмов «Властелин колец» и «Хоббит». Также он играл в таких картинах, как «Пятый элемент», «Чужой», «Бразилия, „На западном фронте без перемен“, „Оружейный барон“ и » Иисус из Назарета».

Холм был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Огненные колесницы» и выиграл премию БАФТА и награду за лучшую роль второго плана на Каннском кинофестивале за роль в нем же. Также Холм исполнил множество ролей в театре.