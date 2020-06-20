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В Бразилии зарегистрировали 1 млн случаев заражения коронавирусом 

News.ru и ещё 11 26 минут назад
В Бразилии число зараженных превысило 1 миллион
Фото: Cris Faga/imago-images.de/Global Look Pres
Бразилия стала второй после США страной мира, в которой число людей, заразившихся коронавирусом, превысило один миллион человек. По состоянию на вечер 19 июня, таковых в южноамериканской стране оказалось 1 032 913 человек.
Причём прирост заболевших за сутки оказался рекордным — 54 771 случай — с момента вспышки в стране COVID-19, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что прежний суточный максимум был зафиксирован 16 июня, тогда заразились 34 918 человек.
Жертвами коронавируса в Бразилии стали 48 954 человека, а выздоровели 507 200 человек. Очаг пандемии находится в штате Сан-Паулу. Там коронавирус диагностирован у 211 658 жителей. Соседний штат Рио-де-Жанейро занимает второе место с 93 378 инфицированными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более 453 тысяч человек скончались в мире от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии. Из них 4,3 тысячи умерли за 18 июня. Днём ранее этот показатель составлял 5,2 тысячи. В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19.
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В мире , Общество , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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