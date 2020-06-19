Лукашенко выступил со срочным заявлением

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел совещание в Минске. Оно было посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. В ходе него президент заявил, что в течение последних суток в Белоруссии активизировались определенные силы — они совершают попытки раскачать ситуацию в стране.

«Начинают интенсивничать», — отметил он.

По словам Лукашенко, определенные силы подготовили масштабный план дестабилизации Белоруссии и ее приведению к некоему майдану, однако властям страны удалось его сорвать.

«Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае никому не позволю сломать эту страну. Для меня нет большей ценности, чем Белоруссия, и на сохранение этой страны я пойду, чего бы это ни стоило», — добавил он.

1 июня Лукашенко заявил, что отдельные ветродуи и майданутые хотят устроить в Белоруссии майданчик в преддверии президентских выборов или в день, когда они состоятся.