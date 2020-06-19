Сестра Ким Чен Ына уводит у него власть

Отношения Северной и Южной Кореи снова обострились. Пхеньян разорвал прямой канал сообщения с Сеулом, взорвал центр межкорейских связей и грозит ввести войска в демилитаризованную зону. Это далеко не первый подобный эпизод в истории отношений двух стран, однако на этот раз воинственные заявления и жёсткие решения исходят не от лидера КНДР Ким Чен Ына, а от его сестры Ким Ё Чжон. Наделение её публичным статусом и полномочиями для принятия важных решений совпало по времени со слухами о тяжёлой болезни верховного руководителя, которые не удалось развеять даже после его появлений на публике.

Обострение отношений Сеула и Пхеньяна началось 4 июня с заявления Ким Ё Чжон как представителя ЦК Трудовой партии Кореи о неприемлемости действий Южной Кореи. Формальным поводом для недовольства послужила практика разбрасывания пропагандистских листовок над территорией Северной Кореи с южнокорейских воздушных шаров. Сестра Ким Чен Ына потребовала от Сеула прекратить подобные провокации, пригрозив жёстким ответом в случае отказа.

Patrick Semansky/Pool/Global Look Press

Сеул пообещал сделать всё возможное, чтобы листовки над территорией соседа больше не разбрасывали (это делают активисты-консерваторы, не связанные с нынешним руководством страны), отправил в отставку главу Министерства объединения, отвечающего за связи с Севером, а также призвал обсудить ситуацию за столом переговоров. Но Пхеньян это не удовлетворило, и он в лице Ким Ё Чжон продолжил нагнетать обстановку. Это говорит о том, что листовки послужили лишь поводом для начала тщательно спланированной кампании по шантажу Южной Кореи, в которой сестре верховного руководителя отведена главная роль.

Следующим этапом этого плана стало показательное разрушение Совместного бюро межкорейских связей в Кэсонском индустриальном комплексе в приграничном районе КНДР. И снова это было сделано по приказу Ким Ё Чжон, которая на следующий день выпустила официальное обращение, растиражированное государственными СМИ.

Мы больше не хотим сидеть лицом к лицу с отвратительными и бесчестными властями южной стороны, — приводит слова Ким Ё Чжон ЦТАК. — Мы начали работу по ликвидации пространства для диалога между Севером и Югом. И мы берём на себя ответственность за этот процесс.

После этого СМИ КНДР намекнули, что Пхеньян оценивает возможность ввода войск в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Впрочем, исследователи пока не видят в действиях КНДР ничего необычного: подобными эпизодами пестрит история послевоенных отношений двух Корей, и у Пхеньяна всё ещё остаётся много возможностей для эскалации.

Что действительно необычно, так это то, что на этот раз процессом руководит не сам Ким Чен Ын, а его сестра. Верховный лидер, конечно, делал заявления касательно сложившейся обстановки, но государственные СМИ всё же помещали его сестру в центр происходящего.

Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западные эксперты считают: это говорит о том, что Ким Ё Чжон готовят в преемники Ким Чен Ына. Хотя, по неподтверждённым данным, у него есть три ребёнка, одному из которых, по сложившейся традиции, он должен передать власть, они ещё не достигли совершеннолетия. Если лидер КНДР скончается до того, как это произойдёт, власть унаследуют другие родственники, и его 32-летняя сестра — самый вероятный претендент на эту роль. Слухи о тяжёлой болезни и операции на сердце Ким Чен Ына актуализировали проблему «престолонаследия» несмотря на то, что считаются преувеличенными.

Однако на её пути стоит то, что она женщина, а в крайне консервативной Северной Корее — это серьёзное препятствие для того, чтобы занимать высокие государственные посты. Сам Ким Чен Ын в ней уверен, но в случае его смерти против кандидатуры Ким Ё Чжон может выступить часть высокопоставленных представителей правящей партии. Кампания по эскалации отношений с Югом, таким образом, могла быть отдана на откуп сестре Кима, чтобы усилить её позиции в возможном противостоянии с закостенелой партийной верхушкой.

Мы наблюдаем попытки Северной Кореи разработать план на случай, если здоровье Ким Чен Ына ухудшится, — считает научный сотрудник Корейского института либеральной демократии в Сеуле Ю Донг Рюль. — Проблема с Ким Ё Чжон состоит в том, что она женщина и всё ещё слишком молода. Поэтому её брат помогает ей вести наступательную кампанию против Южной Кореи, чтобы её воспринимали как лидера.

Публичной персоной Ким Ё Чжон стала относительно недавно. По меркам партийной иерархии она занимает относительно скромный пост заведующей отделом ЦК ТПК по делам единого фронта, однако в реальности является советником Ким Чен Ына и главой пропагандисткой машины КНДР. Несмотря на то, что она постоянно сопровождала брата в зарубежных поездках, до марта этого года слова ей не давали. Первое публичное заявление от её имени было опубликовано только весной, а обращение 4 июня стало лишь третьим по счёту. Тем не менее после появления слухов о болезни верховного руководителя присутствие Ким Ё Чжон в публичном пространстве резко возросло.

Inter-Korean Summit Press Corps//AFLO/Global Look Press

Комментаторы The New York Times приводят ещё одну возможную причину, того, что кампанией против Юга руководит сестра Ким Чен Ына. Лидер КНДР, возможно, надеется на возобновление диалога с Сеулом и уступки с его стороны, а потому не хочет, чтобы эскалация напряжения ассоциировалась с ним лично. Фигура сестры выглядит достаточно серьёзной для того, чтобы угрозам Северной Кореи поверили, но Ким Чен Ын сможет легко отказаться от жёсткой линии по «праву первого», если захочет.