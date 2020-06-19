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Пока вы спали: Лукашенко «не выживет» на выборах 

Артём Кульша 19 минут назад
Пока вы спали: Лукашенко «не выживет» на выборах
Фото: ТАСС

Лукашенко предрекли поражение на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не выживет на выборах, запланированных на 9 августа. Об этом директор московского Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил британскому изданию Independent. По его мнению, позиции Лукашенко перестали быть незыблемыми, когда он объявил коронавирусную инфекцию ерундой.
«Возвращение Белоруссии к демократии Москву потрясет даже больше, чем шаги Украины за последние годы», — считает Иноземцев.

Карантин вернулся в Казахстан

В Казахстане вновь будет объявлен карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусной инфекцией.
На этом фоне правительство Казахстана объявило о введении карантина на ближайшие выходные дни — будут закрыты общественные места, торговые центры, сетевые магазины и крытые рынки.

Трамп просил о помощи главу Китая

Президент США Дональд Трамп просил главу Китая Си Цзиньпина о помощи в переизбрании на новый срок. Об этом, как сообщают «Ведомости», бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в своих мемуарах.
Книга Болтона должна появиться в продаже 23 июня. Позавчера ряд американских средств массовой информации опубликовали отрывки из нее. В них сказано, что Трамп делал попытки добиться помощи Си Цзиньпина на выборах 2020 года.

Россиян предложили освободить от курортного сбора

Курортный сбор не должен взиматься в течение некоторого времени. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
В настоящее время курортный сбор взимается с туристов в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Недавно глава РСПП Александр Шохин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил ввести мораторий на его взимание.
Он мотивировал это необходимостью государственной поддержки предприятий туристического и гостиничного бизнеса в условиях кризиса.

Работодателей обяжут хвалить работников

Работодателей могут обязать морально и материально стимулировать работников. Об этом первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил «Известиям».
Поправки, предложенные к внесению в Конституцию, подразумевают появление положения о социальном партнерстве. Если поправки будут приняты, принципы соцпартнерства будут закреплены в Трудовом кодексе, в том числе обязанность работодателей морально и материально стимулировать работников — например, грамотами, благодарностями, дополнительными днями отдыха и тому подобным.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
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В мире , Александр Шохин , Джон Болтон , Си Цзиньпин , Нурсултан Назарбаев , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Андрей Исаев , Владислав Иноземцев , Российский союз промышленников и предпринимателей , Единая Россия , Госдума , газета "Известия" , Москва
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