Пока вы спали: Лукашенко «не выживет» на выборах 

Лукашенко предрекли поражение на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не выживет на выборах, запланированных на 9 августа. Об этом директор московского Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил британскому изданию Independent. По его мнению, позиции Лукашенко перестали быть незыблемыми, когда он объявил коронавирусную инфекцию ерундой.
«Возвращение Белоруссии к демократии Москву потрясет даже больше, чем шаги Украины за последние годы», — считает Иноземцев.
Карантин вернулся в Казахстан
В Казахстане вновь будет объявлен карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусной инфекцией.
На этом фоне правительство Казахстана объявило о введении карантина на ближайшие выходные дни — будут закрыты общественные места, торговые центры, сетевые магазины и крытые рынки.
Трамп просил о помощи главу Китая
Президент США Дональд Трамп просил главу Китая Си Цзиньпина о помощи в переизбрании на новый срок. Об этом, как сообщают «Ведомости», бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в своих мемуарах.
Книга Болтона должна появиться в продаже 23 июня. Позавчера ряд американских средств массовой информации опубликовали отрывки из нее. В них сказано, что Трамп делал попытки добиться помощи Си Цзиньпина на выборах 2020 года.
Россиян предложили освободить от курортного сбора
Курортный сбор не должен взиматься в течение некоторого времени. С таким предложением, как сообщают «Известия», выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
В настоящее время курортный сбор взимается с туристов в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Недавно глава РСПП Александр Шохин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил ввести мораторий на его взимание.
Он мотивировал это необходимостью государственной поддержки предприятий туристического и гостиничного бизнеса в условиях кризиса.
Работодателей обяжут хвалить работников
Работодателей могут обязать морально и материально стимулировать работников. Об этом первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил «Известиям».
Поправки, предложенные к внесению в Конституцию, подразумевают появление положения о социальном партнерстве. Если поправки будут приняты, принципы соцпартнерства будут закреплены в Трудовом кодексе, в том числе обязанность работодателей морально и материально стимулировать работников — например, грамотами, благодарностями, дополнительными днями отдыха и тому подобным.