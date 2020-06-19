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Порошенко во время суда занял место прокурора 

Артём Кульша и ещё 1 20 минут назад
Порошенко устроил скандал в суде
Фото: пресс-служба президента Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко сел на место прокурора в зале суда. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
На днях, как сообщал «Рамблер», Генеральная прокуратура Украины предъявила Порошенко обвинение по уголовному делу о незаконном назначении в 2018 году Сергея Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины.
Вчера в Печерском районном суде Киева состоялось заседание по избранию Порошенко меры пресечения по этому делу. Экс-президент Украины его посетил. Войдя в зал заседаний, он и его адвокаты проследовали не к клетке, рядом с которой всегда сидят подозреваемые и обвиняемые, а к местам напротив, рядом с секретарем судебных заседаний, которые занимают прокуроры.
«Шести прокурорам пришлось сесть на бандитское место возле клетки-аквариума», — отмечает «Страна.ua».
Издание высказало мнение, что обвинители, возможно, решили не устраивать скандалов по этому поводу, так как Порошенко был взвинчен после выступления перед сторонниками, а также допустило, что бывший украинский президент мог занять место стороны обвинения сознательно, чтобы продемонстрировать свое доминирующее положение.
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В мире , Украина , Сергей Семочко , Петр Порошенко
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