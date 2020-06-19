Порошенко устроил скандал в суде

На днях, как сообщал «Рамблер», Генеральная прокуратура Украины предъявила Порошенко обвинение по уголовному делу о незаконном назначении в 2018 году Сергея Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Вчера в Печерском районном суде Киева состоялось заседание по избранию Порошенко меры пресечения по этому делу. Экс-президент Украины его посетил. Войдя в зал заседаний, он и его адвокаты проследовали не к клетке, рядом с которой всегда сидят подозреваемые и обвиняемые, а к местам напротив, рядом с секретарем судебных заседаний, которые занимают прокуроры.

«Шести прокурорам пришлось сесть на бандитское место возле клетки-аквариума», — отмечает «Страна.ua».

Издание высказало мнение, что обвинители, возможно, решили не устраивать скандалов по этому поводу, так как Порошенко был взвинчен после выступления перед сторонниками, а также допустило, что бывший украинский президент мог занять место стороны обвинения сознательно, чтобы продемонстрировать свое доминирующее положение.